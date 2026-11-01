استشاري تخطيط عمراني: إنشاء 20 مدينة جديدة ساهم في الحد من التعدي على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن المدن الجديدة التي تم تشييدها، عملت على توسيع الرقعة العمرانية في مصر، إضافة إلى انها قدمت حلول للمستقبل، وساهمت في الحد من التعدي على الأراضي الزراعية، وتقدم إستثمارات قوية للدولة.

وقال سعيد حسانين، خلال لقاء له لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المدن الجديدة بدأت في شرق وغرب القاهرة في البداية، وبعدها استمرت حتى وصلت إلى كل ربوع مصر، مؤكدا أنه تم العمل على إنشاء ما يقرب من 20 مدينة جديدة.

توفير الإستثمارات والتنمية

وتابع استشاري التخطيط العمراني، أن صعيد مصر على مدار أوقات سابقة كان يعاني من اوضاع صعبة، ولكن مع إنشاء المدن الجديدة في الصعيد ساهم في توفير الإستثمارات والتنمية الكبيرة التي حدثت في الصعيد.