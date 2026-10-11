افتتاح مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بمدينة الخارجة بالوادي الجديد

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و حنان مجدي محافظ الوادي الجديد صباح اليوم الأحد مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، وذلك ضمن جولة الوزيرة الجارية فى المحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والبيئية، رافقها فى الجولة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة و جهاد متولى رئيس مركز الخارجة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

افتتاح مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني

وعقب الافتتاح استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد من مدير الجهاز حول طبيعة العمل وعدد من الملفات التي يقوم بها بجانب تخصصات المركز وعلي رأسها ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظة فيما يخص أعمال الرفع المساحي وانهاء الاجراءات لدعم جهود المراكز التكنولوجية والجهات المعنية بالتقنين في هذا الشأن.

وقد أشادت الدكتورة منال عوض بالعمل داخل مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بالمدينة فيما يخص التجهيزات والكوادر الموجودة من المهندسين والعاملين ، مشيدة بجهود المركز في دعم منظومة التقنين بالمحافظة والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين في بعض الملفات المهمة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المركز يمثل منظومة فنية ومعلوماتية داعمة لإدارة البنية التحتية بالمحافظة، من خلال توحيد وتحديث بيانات المرافق، وتوفير المعلومات المكانية اللازمة للتخطيط، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويرفع كفاءة تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية، لافتةً إلى أن المركز يعد كيانًا فنيًا ومعلوماتيًا متخصصًا في إدارة وتوثيق بيانات شبكات المرافق ودعم أعمال التخطيط العمراني

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات الهامة كإصدار تصاريح أعمال الحفر وتوصيل المرافق ومتابعة الأعمال المرتبطة بها، كما يقوم بتنفيذ أعمال الرفع المساحي والتقنين وإعداد الخرائط النوعية لشبكات المرافق، ويتولى أيضاً المركز الكشف عن شبكات المرافق وتحديد مواقعها ومساراتها باستخدام الأجهزة المتخصصة، كما يشارك في لجان فض المنازعات ذات الصلة بالأعمال المساحية والمرافق، بالإضافة إلى قيامه بالتنسيق الفني بين الجهات المعنية عند تنفيذ مشروعات البنية التحتية المشتركة.

ومن جانبها أوضحت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد التجهيزات الفنية التى يضمها المركز ، حيث يوجد منظومة متكاملة لأعمال الرفع المساحي والكشف والاستدلال على شبكات المرافق، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 15 مليون جنيه و يعتمد المركز على عدد من الكوادر البشرية تتمثل فى 10 مهندسين، و3 فنيين، و6 إداريين، مضيفةً أنه تم الإنتهاء من رفع كفاءة وتجهيز المقر الدائم للمركز بمدينة الخارجة، بما يشمل مكاتب خدمة العملاء والمكاتب الإدارية وغرف تكنولوجيا المعلومات.