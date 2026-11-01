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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء بالجيزة

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس صانعة محتوى 4 ايام على ذمة التحقيقات، لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى لمقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه؛ تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالجيزة رقص بطريقة خادشة رقص

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