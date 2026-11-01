قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التجنيد.. الحريديم يشعلون الفوضى أمام قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق تل أبيب
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء محاكمة 62 متهمًا بخلية اللجان الإدارية .. بعد قليل
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش حديثًا عن صحة العين ووقايتها من الأمراض .. اليوم
«سنابل العطاء».. مبادرة مصرية لمواجهة أزمة نقص الغذاء والخبز في غزة
3 شهور على رمضان.. موعد غرة جمادى الآخرة 1448هـ وتاريخ استطلاع الهلال
فوضى في شوارع ألمانيا.. مثيرو شغب ينهبون المحال التجارية ويشعلون المواجهات مع الشرطة
الصحة: مبادرة دعم صحة المرأة تحقق نحو 12 مليار جنيه منافع اقتصادية
20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية
الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: انطلاق الدراسة بالدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة عين شمس تنفيذ "الدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين"، بهدف إعداد كوادر متخصصة تسهم في تطوير خدمات الدعم النفسي المقدمة للأطفال وأسرهم، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب الميداني.

وشهد استقبال طلاب الدفعة الأولى بمقر كلية التربية حضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمشرف على مراكز الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال التابعة للوزارة، والدكتور أحمد السيد، مدير مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، والدكتورة جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي 30 منحة دراسية للعاملين بها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم اختيار المستفيدين من بين أكثر من 500 متقدم عبر اختبارات للمفاضلة لتقييم مدى استعدادهم للدراسة وتطوير مسارهم المهني في هذا المجال.

ويُخصص الدبلوم نحو 40% من إجمالي ساعاته الدراسية للتدريب العملي داخل مراكز الإرشاد النفسي للأطفال التابعة للوزارة، بما يتيح للدارسين تطبيق المعارف الأكاديمية واكتساب المهارات المهنية اللازمة لتقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.

ويأتي تنفيذ هذا الدبلوم في إطار بروتوكول التعاون الذي وقّعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، في سبتمبر 2026.

ويتولى مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية تنفيذ البرنامج، بينما تمنح الجامعة شهادته المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويدف هذا التعاون إلى ربط التأهيل الأكاديمي بالاحتياجات الفعلية لمراكز الإرشاد النفسي، والاستفادة من البحث العلمي في تطوير الممارسات المهنية والتدخلات القائمة على الأدلة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين وأسرهم.

كما تمنح الوزارة خريجي الدبلوم ميزة نسبية عند الالتحاق بالعمل في مراكز الإرشاد النفسي التابعة لها، وفقًا للكفاءات المطلوبة وفرص العمل المتاحة.

وزارة التضامن الاجتماعي جامعة عين شمس الدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي الدعم النفسي التأهيل الأكاديمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

ترشيحاتنا

اوبل موكا 2027

مواصفات أوبل موكا 2027 الجديدة

كيا EV6 موديل 2026

كيا EV6 الكهربائية تباع بهذه المواصفات

وزير

وزيرا الصناعة والكهرباء يشهدان بدء إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل مجمعة محليًا

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد