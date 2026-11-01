التضامن: انطلاق الدراسة بالدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة عين شمس تنفيذ "الدبلوم المهني للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين"، بهدف إعداد كوادر متخصصة تسهم في تطوير خدمات الدعم النفسي المقدمة للأطفال وأسرهم، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب الميداني.

وشهد استقبال طلاب الدفعة الأولى بمقر كلية التربية حضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمشرف على مراكز الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال التابعة للوزارة، والدكتور أحمد السيد، مدير مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، والدكتورة جاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة.

وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي 30 منحة دراسية للعاملين بها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم اختيار المستفيدين من بين أكثر من 500 متقدم عبر اختبارات للمفاضلة لتقييم مدى استعدادهم للدراسة وتطوير مسارهم المهني في هذا المجال.

ويُخصص الدبلوم نحو 40% من إجمالي ساعاته الدراسية للتدريب العملي داخل مراكز الإرشاد النفسي للأطفال التابعة للوزارة، بما يتيح للدارسين تطبيق المعارف الأكاديمية واكتساب المهارات المهنية اللازمة لتقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.

ويأتي تنفيذ هذا الدبلوم في إطار بروتوكول التعاون الذي وقّعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، في سبتمبر 2026.

ويتولى مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية تنفيذ البرنامج، بينما تمنح الجامعة شهادته المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويدف هذا التعاون إلى ربط التأهيل الأكاديمي بالاحتياجات الفعلية لمراكز الإرشاد النفسي، والاستفادة من البحث العلمي في تطوير الممارسات المهنية والتدخلات القائمة على الأدلة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين وأسرهم.

كما تمنح الوزارة خريجي الدبلوم ميزة نسبية عند الالتحاق بالعمل في مراكز الإرشاد النفسي التابعة لها، وفقًا للكفاءات المطلوبة وفرص العمل المتاحة.