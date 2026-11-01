قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التجنيد.. الحريديم يشعلون الفوضى أمام قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق تل أبيب
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء محاكمة 62 متهمًا بخلية اللجان الإدارية .. بعد قليل
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش حديثًا عن صحة العين ووقايتها من الأمراض .. اليوم
«سنابل العطاء».. مبادرة مصرية لمواجهة أزمة نقص الغذاء والخبز في غزة
3 شهور على رمضان.. موعد غرة جمادى الآخرة 1448هـ وتاريخ استطلاع الهلال
فوضى في شوارع ألمانيا.. مثيرو شغب ينهبون المحال التجارية ويشعلون المواجهات مع الشرطة
الصحة: مبادرة دعم صحة المرأة تحقق نحو 12 مليار جنيه منافع اقتصادية
20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية
الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
إسراء أشرف

كشف ماهر غريب، مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، تفاصيل مشروع تأسيس شركة كرة القدم، موضحًا طبيعة الأصول والحقوق التي ستدخل ضمن المشروع، وحقيقة طرح ممتلكات النادي أو ملعبه أمام المستثمرين.

وأكد غريب، في تصريحات تلفزيونية، أن أصول الزمالك وملعبه «عبد اللطيف أبو رجيلة» لن تكون جزءًا من صفقة شركة الكرة، مشددًا على أن النادي ليس للبيع، وأن المشروع يقتصر على الجوانب المرتبطة بالنشاط الكروي.

وأوضح أن الأصول والحقوق المطروحة أمام المستثمرين تشمل عقود اللاعبين، ونسبة من حقوق البث التلفزيوني، إلى جانب حصة من إيرادات فريق كرة القدم، دون المساس بممتلكات النادي أو أصوله.

وفيما يتعلق بموعد الجمعية العمومية المقرر انعقادها الثلاثاء، أشار مدير المنظومة الإعلامية إلى أن تحديد هذا اليوم لا يمثل فارقًا كبيرًا، موضحًا أن التصويت سيكون متاحًا للأعضاء من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وعن إمكانية إقامة انتخابات مجلس الإدارة يوم الثلاثاء، أقر غريب بأن هذا الموعد قد يمثل صعوبة في حال تنظيم الانتخابات، لافتًا إلى أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية يتطلب حضور 10 آلاف عضو، وفقًا لما أعلنه النادي.

وتطرق غريب إلى الأوضاع المالية التي يمر بها الزمالك، مؤكدًا أن النادي يعاني من أزمات مالية، وأنه يدعم أي قرار من شأنه المساهمة في تجاوز هذه المشكلات وتحسين الوضع الاقتصادي.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالتعاقدات المميزة، متمنيًا وجود خمسة أو ستة لاعبين بمستوى بيزيرا داخل الفريق كل موسم، مشيرًا إلى أن الأزمة الأساسية التي يعاني منها الزمالك مالية، وأن أي خطوة تسهم في حلها تستحق الدعم.

الزمالك نادي الزمالك ماهر غريب اخبار الزمالك شركة الكرة بالزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

ترشيحاتنا

هشام الغزالي: هناك علاقة مهمة بين زيادة الوزن والسمنة والإصابة بسرطان الثدي

هشام الغزالي: هناك علاقة مهمة بين زيادة الوزن والسمنة والإصابة بسرطان الثدي

عام على افتتاح المتحف الكبير.. قبلة السائحين ومنارة ثقافية وفعاليات استثنائية

عام على افتتاح المتحف الكبير.. قبلة السائحين ومنارة ثقافية وفعاليات استثنائية

المتحف المصري الكبير.. عام من الإبهار وحكاية حضارة تتجدد أمام العالم

المتحف المصري الكبير.. عام من الإبهار وحكاية حضارة تتجدد أمام العالم

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد