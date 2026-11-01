الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي

كشف ماهر غريب، مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، تفاصيل مشروع تأسيس شركة كرة القدم، موضحًا طبيعة الأصول والحقوق التي ستدخل ضمن المشروع، وحقيقة طرح ممتلكات النادي أو ملعبه أمام المستثمرين.

وأكد غريب، في تصريحات تلفزيونية، أن أصول الزمالك وملعبه «عبد اللطيف أبو رجيلة» لن تكون جزءًا من صفقة شركة الكرة، مشددًا على أن النادي ليس للبيع، وأن المشروع يقتصر على الجوانب المرتبطة بالنشاط الكروي.

وأوضح أن الأصول والحقوق المطروحة أمام المستثمرين تشمل عقود اللاعبين، ونسبة من حقوق البث التلفزيوني، إلى جانب حصة من إيرادات فريق كرة القدم، دون المساس بممتلكات النادي أو أصوله.

وفيما يتعلق بموعد الجمعية العمومية المقرر انعقادها الثلاثاء، أشار مدير المنظومة الإعلامية إلى أن تحديد هذا اليوم لا يمثل فارقًا كبيرًا، موضحًا أن التصويت سيكون متاحًا للأعضاء من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وعن إمكانية إقامة انتخابات مجلس الإدارة يوم الثلاثاء، أقر غريب بأن هذا الموعد قد يمثل صعوبة في حال تنظيم الانتخابات، لافتًا إلى أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية يتطلب حضور 10 آلاف عضو، وفقًا لما أعلنه النادي.

وتطرق غريب إلى الأوضاع المالية التي يمر بها الزمالك، مؤكدًا أن النادي يعاني من أزمات مالية، وأنه يدعم أي قرار من شأنه المساهمة في تجاوز هذه المشكلات وتحسين الوضع الاقتصادي.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالتعاقدات المميزة، متمنيًا وجود خمسة أو ستة لاعبين بمستوى بيزيرا داخل الفريق كل موسم، مشيرًا إلى أن الأزمة الأساسية التي يعاني منها الزمالك مالية، وأن أي خطوة تسهم في حلها تستحق الدعم.