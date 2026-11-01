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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه على الطريق الدائري بالخصوص

متهمين
متهمين
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بمدينة الخصوص بالقليوبية، حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه على الطريق الدائري، والاستيلاء على متعلقاتهم تحت تهديد السلاح.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من توجيه ضربة أمنية لتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، يُشتبه في تورطهم في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه على الطريق الدائري، وذلك عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومبالغ مالية وهواتف محمولة.
البداية كانت بتلقي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية، معلومات من رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، تفيد برصد نشاط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، مستهدفين المارة على الطريق الدائري، والاستيلاء على متعلقاتهم تحت تهديد السلاح.
وبإجراء التحريات اللازمة، وبقيادة رئيس مباحث القسم ومعاونيه، تم تحديد هوية المتهمين وأماكن تواجدهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 4 أشخاص من عناصر التشكيل العصابي، وبحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الذخائر، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة يُشتبه في كونها من متحصلات وقائع السرقة.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم وقائع السرقة بالإكراه، كما أقروا بارتباط المضبوطات بالوقائع محل التحقيق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الخصوص الأجهزة الأمنية

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