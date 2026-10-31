بسبب دخول الحمام.. التصالح بين ولية أمر ومعلمة بعد مشاجرة داخل مدرسة بنات بالقليوبية

شهدت مدرسة منطي الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة في القليوبية واقعة مشادة بين ولية أمر وإحدى المعلمات، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة ولية الأمر بجرح قطعي، وذلك على خلفية خلاف نشب بسبب منع طالبة من استخدام دورة المياه داخل المدرسة.



وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما تردد، إلى رفض المعلمة السماح للطالبة بدخول الحمام رغم حاجتها لذلك لظروف خاصة، ما دفع الطالبة إلى الاتصال بوالدتها وإبلاغها بما حدث.



وعلى الفور، توجهت الأم إلى المدرسة، ونشبت مشادة كلامية بينها وبين المعلمة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بإصابة ولية الأمر بجرح قطعي.

وفي سياق متصل، تم التصالح بين الطرفين داخل مركز شرطة قليوب، وإنهاء الخلاف بينهما، لتنتهي الواقعة بالتصالح.