الأزهر يفتح باب التقديم للاستعانة بمعلمين بنظام الحصة لمدة 10 أيام.. تعرف على التخصصات المطلوبة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء استقبال طلبات الراغبين في العمل بنظام الحصة، لسد احتياجات عدد من المعاهد التي تعاني عجزًا في أعضاء هيئة التدريس ببعض المواد الدراسية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى توفير الكوادر التعليمية اللازمة ودعم انتظام الدراسة وتحسين مستوى العملية التعليمية.

ويشمل الاحتياج عددًا من التخصصات، هي العلوم الشرعية، والعلوم العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، على أن يتقدم الراغبون في العمل بالمستندات المطلوبة إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية التابعة لمحل إقامتهم، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها كل منطقة.

موعد التقديم للوظائف بنظام الحصة في المعاهد الأزهرية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية فترة تقديم الأوراق المطلوبة بعشرة أيام، تبدأ اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، وتستمر وفق المدة المقررة لاستقبال طلبات المتقدمين الراغبين في الاستعانة بهم للعمل بنظام الحصة.

ويتعين على الراغبين في التقدم الالتزام بتسليم المستندات اللازمة خلال الفترة المحددة، مع مراعاة الشروط المنظمة للتقديم التي تعلنها المنطقة الأزهرية المختصة. ويأتي ذلك في إطار توفير فرص الاستعانة بمعلمين في التخصصات التي تحتاج إليها المعاهد، بما يساعد على مواجهة العجز في التخصصات الدراسية المستهدفة.

التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة بالأزهر

تتوزع احتياجات قطاع المعاهد الأزهرية على ستة تخصصات تعليمية، تشمل العلوم الشرعية والعلوم العربية، إلى جانب الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية. ويستهدف الإعلان توفير معلمين في هذه المواد لسد الاحتياجات القائمة داخل المعاهد الأزهرية، ودعم أداء العملية التعليمية في مختلف المناطق.

وتضم قائمة التخصصات المطلوبة ما يلي:

العلوم الشرعية.

العلوم العربية.

الرياضيات.

العلوم.

الدراسات الاجتماعية.

اللغة الإنجليزية.

خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

دعا قطاع المعاهد الأزهرية الراغبين في العمل بنظام الحصة إلى التوجه إلى ديوان عام المنطقة الأزهرية التي يقع محل إقامتهم في نطاقها، لتقديم الأوراق اللازمة واستكمال إجراءات التقدم خلال المدة المعلنة.

كما يتعين على المتقدمين متابعة البيانات والإعلانات الرسمية الصادرة عن المناطق الأزهرية التابعة لهم، للتعرف على المستندات المطلوبة والشروط والضوابط المنظمة لعملية الاستعانة بالمعلمين.

وتساعد متابعة هذه الإعلانات على التأكد من استيفاء متطلبات التقديم قبل تسليم الأوراق، وتجنب نقص المستندات أو عدم الالتزام بالإجراءات المحددة.

ويأتي الإعلان في سياق سعي قطاع المعاهد الأزهرية إلى توفير العناصر التعليمية اللازمة للتعامل مع العجز في بعض المواد، ودعم انتظام الدراسة من خلال الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة وفقًا للاحتياجات التي تحددها المناطق الأزهرية.



