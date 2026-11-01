بسبب التجنيد.. الحريديم يشعلون الفوضى أمام قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق تل أبيب

شهدت منطقة كريات أونو شرق تل أبيب، اليوم، أعمال شغب وفوضى أمام مكتب تجنيد تل هاشومير، بعدما تجمع مئات المتظاهرين من اليهود الحريديم احتجاجًا على تجنيد أفراد من مجتمعهم في مناصب الدعم القتالي بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المتظاهرين احتشدوا منذ ساعات الصباح أمام بوابات القاعدة ومكتب التجنيد، في محاولة لمنع دخول المجندين، وسط تصاعد التوتر والمواجهات مع قوات الشرطة المنتشرة في المنطقة.

هتافات «نازيون» و«إرهابيون» في مواجهة الشرطة

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن المظاهرة غير قانونية، مشيرة إلى أن المتظاهرين واصلوا التجمع ومواجهة القوات الأمنية رغم محاولات التفاوض معهم.

وردد المحتجون هتافات وصفت أفراد الشرطة بـ«النازيين» و«الإرهابيين»، كما أفادت التقارير بمحاولة بعض مثيري الشغب ترهيب المرشحين الذين وصلوا إلى مكتب التجنيد.

ومع استمرار الاضطرابات، دفعت الشرطة بتعزيزات أمنية إلى محيط القاعدة، وبدأت إبعاد المتظاهرين وإخلاء المنطقة بالقوة والوسائل المتاحة.

إغلاق طرق رئيسية شرق تل أبيب

وامتدت تداعيات الاحتجاجات إلى حركة المرور، بعدما أعلنت الشرطة إغلاق شارع يعقوب دوري في كريات أونو بالاتجاهين، من شارع شلومو هاميليخ إلى شارع ليفي إشكول.

ودعت الشرطة السائقين إلى تجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة لحين انتهاء الاضطرابات.

الشرطة الإسرائيلية تتوعد بمواجهة أعمال الشغب

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها ستواصل السماح بحرية الاحتجاج والتعبير وفقًا للقانون، لكنها شددت على أنها لن تسمح بأعمال الشغب أو الإخلال بالنظام العام أو ارتكاب سلوك إجرامي خطير.

وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار الخلافات المتواصلة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال، خاصة مع استمرار الجدل حول إلزام أفراد المجتمع المتشدد بأداء الخدمة العسكرية.