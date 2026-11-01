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بدء محاكمة 62 متهمًا بخلية اللجان الإدارية .. بعد قليل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء محاكمة 62 متهمًا بخلية اللجان الإدارية .. بعد قليل

المستشار محمد الشربينى
المستشار محمد الشربينى
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل، محاكمة 62 متهمًا، في القضية رقم 7425 لسنة 2025، جنايات التجمع، في القضية المعروفة باللجان الإدارية.

تفاصيل أمر الإحالة

 
وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 1995 وحتى 20 أغسطس 2025، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية، الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين العاشر والتاسع والثلاثون والحادى والأربعون والخامس والأربعون والخمسون ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 62 متهما جنايات التجمع اللجان الإدارية

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