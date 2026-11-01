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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية.. غدا

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين، في القضية رقم 13101 لسنة 2026 جنايات مدينة نصر ثالث، المقيدة برقم 8879 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 4 متهمين خلية مدينة نصر إرهاب

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