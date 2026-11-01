كوريا الجنوبية تبحث تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والهند والمكسيك

بحث وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون مع نظرائه من المملكة المتحدة والهند والمكسيك ومسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الثنائي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في مدينة "أتلانتا" الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم الأحد - إن تشو عقد اجتماعا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تناول سبل توثيق التعاون في مجالي الأمن والدفاع، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني والفضاء إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية وفي مقدمتها شبه الجزيرة الكورية والأزمة الأوكرانية.

وخلال لقائه وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند، دعا تشو إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والذكاء الاصطناعي، كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بشأن القضايا الدولية استعدادا لتولي بلديهما رئاسة مجموعة العشرين في عامي 2027 و2028 على التوالي.

كما التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، حيث استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إلى الهند في أبريل الماضي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا متعددة الأطراف.

وفي اجتماعه مع وزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، اتفق تشو على تسريع تنفيذ الإجراءات اللاحقة لزيارة الدولة التي أجراها الرئيس لي إلى المكسيك في سبتمبر الماضي، بما يشمل تفعيل اتفاقية الاستثمار المعدلة وتوسيع التعاون في مجالي الذكاء الاصطناعي والفضاء.

كما اقترح تشو عقد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة الكورية الجنوبية-المكسيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في العاصمة سول مطلع العام المقبل، وهو المقترح الذي رحب به الوزير المكسيكي.

وكان تشو قد عقد أمس الأول (الجمعة) اجتماعين مع نظيريه الألماني والبولندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في الصناعات الدفاعية.