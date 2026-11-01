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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آخر تطورات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ظل متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتعرف على أحدث المستويات المسجلة للعملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 1 نوفمبر 2026.

سعر الدولار

أسعار العملات الأجنبية والعربية 


سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 55.99 جنيه للشراء، و56.09 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويأتي الدولار في مقدمة العملات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لدوره في حركة الاستيراد والتجارة، وتأثير تحركاته على تكلفة العديد من السلع والخدمات المرتبطة بالأسواق العالمية.

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سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه

وبلغ سعر صرف اليورو نحو 62.29 جنيه للشراء، و62.60 جنيه للبيع، ليقترب سعر العملة الأوروبية من مستوى 63 جنيهًا.

ويتابع المواطنون سعر اليورو بصورة مستمرة، خاصة المهتمين بالسفر إلى الدول الأوروبية، إلى جانب الشركات والأفراد الذين ترتبط تعاملاتهم المالية بالعملة الأوروبية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وسجّل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 74.45 جنيه للشراء، و74.80 جنيه للبيع، ليواصل تسجيل مستويات أعلى مقارنة بأسعار عدد من العملات الأجنبية الأخرى.

ويُعد الجنيه الإسترليني من العملات المهمة في سوق الصرف، ويحظى باهتمام المتعاملين في التحويلات المالية والتعاملات المرتبطة بالمملكة المتحدة.

سعر الريال السعودي اليوم


وبلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 14.92 جنيه للشراء، و14.94 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة.

ويحظى الريال السعودي باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع ارتباطه بالسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، فضلًا عن التحويلات المالية للعاملين المصريين هناك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم


وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 15.24 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع، بفارق 3 قروش بين سعري الشراء والبيع.

ويأتي الدرهم الإماراتي ضمن العملات العربية التي يحرص المواطنون على متابعة أسعارها، خاصة في ظل حركة السفر والعمل والتحويلات المالية بين مصر والإمارات.

الدولار العملات الأجنبية الدولار الأمريكي اليورو العملات العربية

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