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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل موقف النادي من شركة الكرة

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد ماهر غريب، مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن أصول النادي ليست مطروحة للبيع، ولا تدخل ضمن الصفقة أو المشروع الخاص بشركة الكرة، موضحًا أن ملعب الزمالك «عبد اللطيف أبو رجيلة» خارج هذا المشروع.

وقال ماهر غريب، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك ليس للبيع، بمعنى أن أصول نادي الزمالك ليست ضمن صفقة أو مشروع شركة الكرة، ملعب الزمالك عبد اللطيف أبو رجيلة ليس ضمن الصفقة، وكذلك أصول النادي».

وفي سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمباراته المقبلة أمام وادي دجلة، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس عاصمة مصر أمام زد، بعدما سقط بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب، من أجل استعادة توازنه وتحقيق أول انتصاراته بالبطولة.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب أندية زد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري ووادي دجلة، حيث يأمل الفريق في تحسين نتائجه والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى الأدوار المقبلة.

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