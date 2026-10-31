قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هآرتس: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية
سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران
أحمد موسى: محمد أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه عالميا والجميع يحبه بره وجوه مصر
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي داخل سجون الفصائل المسلحة باليمن
بعد مباحثات إسطنبول.. زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع تركيا بشأن ممر الحبوب
أحمد موسى: كنت بتعشى مع نشأت الديهي من شهرين وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن للقناة العاشرة
روبيو: المحادثات مع إيران مستمرة.. وترامب لم يحسم قرار توجيه ضربة عسكرية جديدة
ضبط سائق ميكروباص لتعطيل الحركة المرورية في سوهاج
48 معتقلاً في بريطانيا بسبب دعم «فلسطين أكشن».. والشرطة تحذر المتظاهرين
أحمد موسى: مصر هي أكبر دولة في أفريقية.. وبوتين شكر الرئيس السيسي على دعمه القمة الأفريقية الروسية
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 110 مليارات جنيه
تصعيد عسكري متواصل في غزة.. مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرق خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الموبايل بيسرق 4 ساعات من يومكم.. حسام موافي يكشف سر التفوق الدراسي ويوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة
محمد البدوي

مع اقتراب طموحات طلاب الثانوية العامة من مرحلة الحسم، يظل التفوق الدراسي مرتبطًا بأكثر من مجرد عدد ساعات المذاكرة، إذ يحتاج الطالب إلى إدارة وقته بذكاء، والقدرة على التركيز، وتجنب العادات التي تستنزف يومه دون أن يشعر. 

أبرز التحديات التي تواجه الطلاب

ومن بين أبرز التحديات التي تواجه الطلاب في الوقت الحالي الاستخدام المفرط للهاتف المحمول، الذي قد يحول ساعات المذاكرة إلى وقت ضائع بين التصفح ومتابعة التطبيقات. 

وقدم الدكتور حسام موافي مجموعة من النصائح للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الطب، مستعرضًا بعض التجارب الشخصية التي ساعدته على التفوق، ومؤكدًا أهمية المراجعة المستمرة واختبار النفس بدلًا من الاكتفاء بالقراءة والحفظ.

حسام موافي: الموبايل يسرق ساعات طويلة من وقت المذاكرة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، طلاب الثانوية العامة من الانشغال بالهاتف المحمول خلال فترات المذاكرة، مؤكدًا أنه من أبرز العوامل التي تهدر وقت الطلاب وتؤثر على قدرتهم على تحقيق أهدافهم الدراسية.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الهاتف المحمول قد يستحوذ على ثلاث أو أربع ساعات من يوم الطالب دون أن ينتبه إلى الوقت الذي قضاه في استخدامه.

وضرب مثالًا بطالب يجلس للمذاكرة من الساعة السادسة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلًا، لكنه يكتشف في نهاية اليوم أن الهاتف استهلك جزءًا كبيرًا من الوقت الذي كان من المفترض تخصيصه للتحصيل الدراسي.

ووجه نصيحة مباشرة للطلاب بضرورة الابتعاد عن الهاتف أثناء المذاكرة، قائلًا: «سيبي الموبايل يا بنتي وركزي في المذاكرة»، مشددًا على أن التركيز الحقيقي يتطلب التخلص من المشتتات التي تقطع تسلسل التفكير وتؤثر على استيعاب المعلومات.

سر من أسرار تفوق حسام موافي في الدراسة

وكشف أستاذ طب الحالات الحرجة عن إحدى العادات التي كان يعتمد عليها خلال فترة دراسته، موضحًا أنه كان يفضل المشي داخل الغرفة أثناء المذاكرة، لأن الحركة كانت تساعده على التركيز وتقلل من الشرود الذهني.

وأضاف أن المشي لم يكن يمنعه من الجلوس، بل كان يتنقل بين المذاكرة أثناء الحركة والجلوس من وقت إلى آخر، في محاولة للحفاظ على الانتباه والاستيعاب.

وتعكس هذه التجربة أهمية أن يتعرف كل طالب على الطريقة التي تساعده على التركيز، وأن يختار أسلوب المذاكرة المناسب له بدلًا من الالتزام بطريقة واحدة لا تحقق له أفضل نتائج.

لا تذاكر المعلومة مرة واحدة.. المراجعة المستمرة طريق التفوق

وشدد موافي على أن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلاب الاكتفاء بمذاكرة المعلومة مرة واحدة، ثم تركها حتى موعد الامتحان، مؤكدًا ضرورة العودة إلى المعلومات بعد مرور عدة أيام ومراجعتها بصورة منتظمة.

وأوضح أن الطالب يحتاج إلى اختبار نفسه بعد المذاكرة، للتأكد من قدرته على استرجاع المعلومات ومعرفة الأجزاء التي ما زالت تحتاج إلى مزيد من التركيز، بدلًا من الاعتقاد بأن مجرد قراءة الدرس تعني إتقانه.

اكتب ما ذاكرته بدلًا من الاكتفاء بالقراءة والترديد

ونصح حسام موافي الطلاب بعدم الاعتماد على القراءة المتكررة أو ترديد المعلومات فقط، مشيرًا إلى أن كتابة ما تمت مذاكرته تساعد الطالب على قياس مدى استيعابه الحقيقي للمادة.

وأكد أن محاولة تدوين المعلومات من الذاكرة تكشف للطالب ما تمكن من فهمه وتذكره، وتحدد له النقاط التي تحتاج إلى مراجعة إضافية، وهو ما يجعل عملية المذاكرة أكثر فاعلية وتنظيمًا.

وأعرب موافي عن تمنياته للطالبة بتحقيق حلمها والالتحاق بكلية الطب، وأن تكون من أوائل دفعتها، مؤكدًا أهمية التركيز وتنظيم الوقت والاستمرار في المراجعة للوصول إلى التفوق الدراسي.

الثانوية الثانوية العامة التفوق الدراسي حسام موافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

ترشيحاتنا

نسمة

من شقة شبرا إلى بيت الأحلام بأمريكا.. نسمة تروي تفاصيل 18 عامًا من التضحية تنتهي بالانفصال والطرد| صور

القومي المرأة

"قومي المرأة" يناقش توثيق دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر بالسينما والدراما

حديثي الولادة

طبيب يكشف كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد

بالصور

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد