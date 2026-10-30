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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يزور مدرسة "كريست الثانوية" في سنغافورة .. صور

وزير التعليم يزور مدرسة "كريست" الثانوية بسنغافورة
وزير التعليم يزور مدرسة "كريست" الثانوية بسنغافورة
ياسمين بدوي

في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة «كريست» الثانوية (Crest Secondary School)، للاطلاع على تجربتها التعليمية في الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتعلم التطبيقي، وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية للطلاب، والتعرف على أساليب التدريس والتدريب التي تعتمدها المدرسة في ربط المعارف النظرية بالممارسات العملية.

ورافق وزير التعليم خلال الزيارة بنجامين كوك، مدير مدرسة "كريست" الثانوية، والسفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سنغافورة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من مسؤولي المدرسة.

وخلال الزيارة، استعرض مدير المدرسة طبيعة النموذج التعليمي الذي تتبناه "كريست"، والذي يجمع بين المواد الأكاديمية والبرامج المهنية والتطبيقية، مع مراعاة قدرات الطلاب وميولهم، وإتاحة فرص متنوعة لاكتساب الخبرات العملية وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، بما يساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتحديد مساراتهم المستقبلية.

وتضمنت الزيارة، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف عددًا من القاعات الدراسية والمعامل التكنولوجية، حيث اطلع على الأنشطة التعليمية التي ينفذها الطلاب باستخدام أجهزة الحاسب الآلي، وتابع تطبيقات عملية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، واستمع إلى شرح حول طبيعة المهارات التي يكتسبونها من خلال هذه الممارسات.

كما تفقد الوزير معامل التدريب العملي، واطلع على نماذج من التجهيزات المستخدمة في تعليم التطبيقات الهندسية، واستمع إلى شرح من القائمين على التدريب حول كيفية توظيف هذه المعدات في إكساب الطلاب مهارات التعامل مع الأنظمة التقنية، وتنمية قدراتهم على التطبيق والتجريب.

وشاهد وزير التعليم أيضا عرضًا لأحد المشروعات الطلابية التي تستهدف توظيف التكنولوجيا في توفير بيئة منزلية أكثر أمانًا لكبار السن، من خلال استخدام تطبيقات وأجهزة تقنية تدعم استقلاليتهم في حياتهم اليومية، حيث تابع شرح الطالب لفكرة المشروع وأهدافه، في نموذج يعكس توجيه التعلم التطبيقي نحو ابتكار حلول لاحتياجات مجتمعية واقعية.

واطلع الوزير كذلك على الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنظمها المدرسة، والتي تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والانضباط، إلى جانب التعرف على المسارات التعليمية والمهنية المتاحة للطلاب بعد إتمام دراستهم، وآليات مساعدتهم على اختيار المسارات التي تتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بما شاهده من تطبيقات تعليمية ومشروعات طلابية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات الجانب السنغافوري في تطوير بيئات التعلم التي تتيح للطلاب ممارسة ما يتعلمونه بصورة عملية، وتعزز قدرتهم على الابتكار وتوظيف المعرفة في مواجهة التحديات الحياتية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمستقبل.

وتُعد مدرسة "كريست" الثانوية من المدارس السنغافورية المتخصصة التي تقدم برنامجًا تعليميًا يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتأهيل المهني، ويتيح للطلاب التعرف على مجالات تطبيقية متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات، والتصميم الميكانيكي، وفنون الطهي، والتجارة الإلكترونية، مع التركيز على التدريب العملي وتنمية المهارات اللازمة لاستكمال الدراسة والتأهيل المهني.

سنغافورة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التعليم

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