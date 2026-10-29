مدير منطقة أسوان الأزهرية يشهد سباق اختراق الضاحية للمرحلة الثانوية

شهد سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية فعاليات سباق اختراق الضاحية لطلاب المرحلة الثانوية، لمسافة ٦ كم، والذي نظمته إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بمدينة أسوان الجديدة، بمشاركة ٢١ معهداً بإجمالي ١٠٥ طالبا.

وانطلق السباق من المسرح الروماني بمدينة أسوان الجديدة، وصولاً إلى مدرسة الشهيد إسلام بالحي الثالث، بحضور الدكتور محمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب، والدكتور مصطفى عبد الجليل، مدير التعليم الإعدادي، وتحت إشراف الأستاذ محمد عبده ياسين، مسؤول المسابقات بالمنطقة.

سباق اختراق الضاحية

وفي ختام الفعاليات، تقدمت منطقة أسوان الأزهرية بخالص الشكر والتقدير إلى رجال الأمن والإسعاف، وجهاز مدينة أسوان الجديدة، ومديرية التربية والتعليم بأسوان، وإدارة الأمن بالمنطقة؛ تقديراً لجهودهم وتعاونهم في تنظيم السباق وخروجه بصورة مشرفة، وحرصهم على توفير سبل الأمن والسلامة للطلاب المشاركين.

وجاء السباق في إطار اهتمام المنطقة الأزهرية بالأنشطة الرياضية، وتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وتنمية قدراتهم البدنية، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بينهم.