كارني: كندا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً بشأن اتفاق تجاري

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم السبت، إنه أجرى محادثات مطولة وجوهرية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن البلدين يحرزان تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق تجاري، رغم أنهما لم يصلا بعد إلى اتفاق نهائي.

كما أكد رئيس الوزراء الكندي، الذي يزور الفلبين حالياً في زيارة رسمية يلتقي خلالها بقادة من دول جنوب شرق آسيا، أن بلاده لن تنسحب من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشدداً على أن الهيكل الأمني لأوروبا الحرة ستحدده أوروبا الحرة وحلف الناتو، وليس روسيا.

من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي، جاميسون جرير، لقناة "سي إن بي سي"، إن كندا والولايات المتحدة أجريتا محادثات "خلال الأيام القليلة الماضية" في مسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.

وفي المقابلة ذاتها، أشار جرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتواصلان بانتظام. ومع ذلك، رفض جرير الكشف عن جدول زمني للمفاوضات، مؤكداً أن "جوهر الاتفاق أكثر أهمية من الجدول الزمني".

وتأتي تصريحات جرير في أعقاب توقعات أدلى بها السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، بأن التوصل إلى اتفاق تجاري قد يكون ممكناً قبل نهاية عام 2026.

وأوضح جرير أنه على الرغم من أن كندا "ترغب في العودة إلى الوضع السابق، حيث كانت تسود تجارة حرة غير مقيدة بين البلدين"، إلا أن الولايات المتحدة تعمل على صياغة اتفاق يهدف إلى حماية سلاسل التوريد الأمريكية.