أزمة مالية توقف مفاوضات الزمالك مع حسام الزناتي

كشفت تقارير صحفية أن حسام الزناتي طلب الحصول على بعض الضمانات المالية قبل تولي المهمة داخل نادي الزمالك، أبرزها ضمان انتظام صرف رواتب اللاعبين بداية من شهر يناير المقبل، إلى جانب تواجد فريق العمل الخاص به بالكامل وانتظام صرف مستحقاته.

الزمالك

وأوضحت التقارير أن الزمالك اقترح تواجد حسام الزناتي بمفرده بشكل مؤقت، على أن يتم تعيين فريقه بالكامل عقب تحسن الأوضاع المالية للنادي، إلا أن الزناتي تمسك بوجود فريقه منذ البداية.

وأضافت التقارير أن الزمالك لم يقدم ضمانات مالية واضحة بشأن مطالب الزناتي، وهو ما دفعه لرفض العمل داخل النادي في ظل الظروف المالية الحالية، لتتوقف المفاوضات بين الطرفين.