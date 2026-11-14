الخارجية الإيرانية: روبيو يهدد بتجويع الإيرانيين والحصار الأمريكي يرقى إلى جرائم حرب

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو باستخدام التهديد بتجويع الشعب الإيراني كورقة ضغط على طهران، معتبرة أن التصريحات الأمريكية بشأن استمرار الحصار الاقتصادي والبحري تكشف عن توجه لاستخدام المعاناة المعيشية للسكان المدنيين وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن تصريحات روبيو بشأن تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران تمثل اعترافًا علنيًا بسياسة تستهدف حرمان الإيرانيين من احتياجاتهم الأساسية، ووصفت التهديد باستخدام الحصار لتفاقم الأوضاع المعيشية بأنه نهج قد يرقى إلى جرائم حرب، وفقًا للتوصيف الذي طرحته طهران.

تأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والعقوبات الاقتصادية التي تستهدف صادرات النفط ومصادر الدخل الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي انتقد تصريحات روبيو، الأربعاء، عبر منشور على منصة «إكس»، معتبرًا أن واشنطن تكرر سياسات سبق أن انتهجتها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأولى، عندما ربط وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو حصول الإيرانيين على احتياجاتهم المعيشية بالاستجابة للمطالب الأمريكية.

كان روبيو قد صرح، خلال اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، بأن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري المفروض على إيران يحققان نتائج كبيرة، وأن حجم الأضرار الاقتصادية يتزايد يومًا بعد يوم، مضيفًا أن واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة إذا تمكنت من تحقيق أهدافها عبر الضغط الاقتصادي.

وتستند طهران في اعتراضها إلى التداعيات الإنسانية المحتملة للحصار، خاصة ما يتعلق بتعطيل التجارة البحرية وتقييد وصول السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وهي مخاوف سبق أن أثارتها في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتتزامن هذه المواجهة السياسية مع تعثر المفاوضات بين البلدين، إذ تتمسك إيران برفع العقوبات والحصار البحري ووقف الحرب على جميع الجبهات باعتبارها شروطًا لاستئناف المحادثات، بينما تواصل واشنطن التأكيد على فاعلية سياسة الضغط الاقتصادي.