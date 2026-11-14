تأخيرات متوقعة مع معالجة تراكم الرحلات الجوية في كندا

أعلنت شركة "ناف كندا"، المزود الكندي لخدمات الملاحة الجوية، أنها ستواصل العمل على ضمان استمرار حركة الملاحة الجوية في المجال الجوي الكندي بعد قيام إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية برفع أمر وقف الرحلات الجوية.

وذكرت الشركة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قد تستمر بعض التأخيرات بينما تعود العمليات إلى طبيعتها ويتم التعامل مع التراكمات."

كما جددت "ناف كندا" دعوتها للمسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران الخاصة بهم.

كان وزير النقل الأمريكي شون دافي أعلن أن عطلا في معدات قديمة للغاية ضمن شبكة الاتصالات ربما كان السبب وراء الخلل الذي أثر على حركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة.

وأوضح دافي، خلال مؤتمر صحفي اليوم /السبت/، أن متعاقدا كان يجري أعمال صيانة دورية لترقية أسلاك نحاسية إلى كابلات ألياف ضوئية، إلا أن خطأ ما وقع أثناء العملية.

وأضاف أن السلطات تحقق حاليا لمعرفة ما إذا كان الخلل ناجما عن "إهمال" أو عن "جهاز توجيه معطوب".

وأكد مسؤولون أمريكيون، اليوم، أن تداعيات قرار وقف الحركة الجوية قد تستمر عدة أيام، مشيرين إلى أن النظام يرجح أن يعود إلى العمل بصورة طبيعية قبل موسم السفر الكثيف المرتبط بعيد الشكر في الولايات المتحدة.



