الأمن المائي والسودان وأوكرانيا أبرز الملفات.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية بمنتدى صير بني ياس

كثّف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحركاته الدبلوماسية خلال مشاركته في الدورة السابعة عشرة من منتدى صير بني ياس، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، حيث عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاورات مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين.

وتناولت اللقاءات، أبرز الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها “تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي” و"قضية الأمن المائي المصري"، إلى جانب “الأزمة الأوكرانية” و"أمن الممرات البحرية وسلاسل إمداد الغذاء".

وجاءت مشاركة وزير الخارجية في المنتدى؛ تلبية لدعوة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، في إطار حرص مصر على تعزيز الحوار والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مباحثات مصرية إماراتية أمريكية حول السودان والقرن الأفريقي والأمن المائي

استهل الوزير عبد العاطي أبرز لقاءاته الإقليمية باجتماع مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، يوم 13 نوفمبر، حيث تناولت المباحثات الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما بحث اللقاء ملف الأمن المائي، حيث أكد وزير الخارجية محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

وفي لقاء منفصل مع مسعد بولس، بحث وزير الخارجية تطورات الأزمة السودانية، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سودانية، تحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

كما تناول الجانبان مستجدات الأزمة الليبية، وأهمية دعم مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، وأهمية خفض التصعيد واحترام سيادة دول المنطقة وعدم التهديد باستخدام القوة، بما يجنبها مخاطر الصراعات وتداعياتها.

سوريا والعراق.. دعم وحدة الدول وخفض التصعيد

وامتدت لقاءات وزير الخارجية إلى الملف السوري، حيث التقى أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين السوري، وبحثا مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية.

وجدد عبد العاطي تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية؛ لخفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات.

كما التقى فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات المصرية العراقية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، والبناء على نتائج زيارة عبد العاطي الأخيرة إلى بغداد، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي والنقل.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، فيما أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.

أوكرانيا وروسيا.. أمن الملاحة وسلاسل إمداد الحبوب

وحظيت الأزمة الأوكرانية وأمن الممرات البحرية بحضور بارز في لقاءات عبد العاطي، حيث التقى نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، وبحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي والطاقة.

وأكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر باستضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب، مستعرضا ما تمتلكه البلاد من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية وقدرات لوجستية تؤهلها للقيام بهذا الدور، بما يعزز أمن سلاسل الإمداد.

كما جدد موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشددًا على أهمية ضمان حرية الملاحة في البحر الأسود واستقرار سلاسل إمداد الحبوب.

واليوم، 14 نوفمبر، التقى وزير الخارجية نظيره الروسي سيرجي لافروف، وأعرب عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية الثالثة في أكتوبر الماضي.

وتناولت المباحثات، تداعيات التوترات الإقليمية على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية، وانعكاساتها على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الحبوب، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، والحفاظ على تدفق السلع الاستراتيجية.

بولندا وصربيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وعلى صعيد العلاقات الأوروبية، التقى عبد العاطي نظيره البولندي رادوسواف سيكورسكي، وبحثا العلاقات التاريخية بين البلدين، التي ستحتفل بمئويتها عام 2027، إلى جانب تطورات الأزمة الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية دعم مصر للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما ينهي الصراع وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأسود ويحافظ على استقرار سلاسل إمداد الحبوب.

كما التقى وزير الخارجية نظيره الصربي ماركو دوريتش، حيث أكدا الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أفريقيا في صدارة المشاورات.. نيجيريا وليبيريا ومكافحة الإرهاب

وفي إطار التحركات المصرية تجاه القارة الأفريقية، عقد وزير الخارجية لقاءات مع بيانكا أوجوكو وزيرة خارجية نيجيريا، وسارة نيانتي وزيرة خارجية ليبيريا، بحضور مسعد بولس، ودانيال فيلان رئيس تحرير مجلة «فورين أفيرز».

وتناولت المشاورات، مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، والتحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجه دولها، والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات ومكافحة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن والاستقرار.

وشدد المشاركون على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتكثيف التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

وكان الوزير عبد العاطي قد بحث كذلك مع وزيرة خارجية نيجيريا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب، مع تبادل الرؤى بشأن التحديات الأمنية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب.

وتعكس خريطة اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية في منتدى صير بني ياس، اتساع نطاق المشاورات المصرية مع الأطراف العربية والأفريقية والدولية، وتنوع الملفات المطروحة على أجندة التحرك الدبلوماسي المصري، من قضايا الأمن المائي ووحدة الدول وتسوية النزاعات، إلى أمن الملاحة البحرية والغذاء والطاقة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.