صلاح عبد العاطي يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ سكان غزة وإدخال المساعدات والبيوت المؤقتة

طالب الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، بتكثيف التحركات الدولية للضغط من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى الفلسطينيين، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار معاناة المدنيين.

خطوات عملية على أرض الواقع

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تتزامن مع صدور بيان عن 18 دولة عربية بشأن العدوان الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، وهو ما يعكس اتساع نطاق المواقف الرافضة لاستهداف المنشآت الطبية والمدنيين، وضرورة ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ممارسة ضغوط دولية مكثفة على الولايات المتحدة ومجلس السلام، للقيام بمسؤولياتهما تجاه الأزمة، والعمل على ضمان وقف الحرب ومنع استمرار الانتهاكات التي تزيد من معاناة سكان القطاع.

تداعيات الظروف الجوية القاسية

وأضاف أن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات بالغة الصعوبة، خاصة مع تداعيات الظروف الجوية القاسية والمنخفضات الجوية الأخيرة، التي ضاعفت معاناة النازحين في ظل نقص مقومات الحماية والإيواء والاحتياجات الأساسية.

التداعيات الإنسانية الكارثية

وشدد على أن دعم صمود الفلسطينيين يتطلب السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية، والعمل على توفير البيوت المؤقتة ومواد الإيواء، إلى جانب تأمين الاحتياجات الضرورية للسكان، بما يضمن الحد من التداعيات الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع.

وأكد عبد العاطي أن التحرك الدولي لا ينبغي أن يقتصر على إصدار البيانات والإدانات، وإنما يجب أن يتجاوز ذلك إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حماية المدنيين، وتوفير المساعدات العاجلة، وإنهاء الحرب، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الحياة في قطاع غزة.