قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلفا لـ على ماهر.. مؤمن سليمان يقود التدريب الأول مع سيراميكا كليوباترا
لا مكان للعلاقات الشخصية.. السيد البدوي: معايير جديدة لاختيار قيادات المكتب التنفيذي للوفد
القيادة المركزية الأمريكية: مقاتلات F-16 تواصل دورياتها فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط
خالد الجندي: لا أحد يبلغ منزلة الصحابة.. لكن يمكن الاقتداء بأعمالهم والتشبه بهم
خالص العزاء والمواساة.. النائب محمد أبو العينين ينعي خال المستشار محمد عمران
أحمد موسى: وزير الأمن الداخلي الأمريكي لم يستبعد فرضية تعرض قطاع الطيران لهجوم سيبراني
خبير سلامة جوية يحذر: توقف الملاحة الأمريكية قد يتكرر في دول أخرى.. ويكشف سر القرار الحاسم لإنقاذ الطائرات
خطة حكومية لتحويل الريف لمراكز إنتاج.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحياء القرى المنتجة
إزاي الكلام ده.. أحمد موسى: أكبر دولة في العالم بتقول إنها عندنا أنظمة مراقبة جوية
دموع تختصر حكاية عمر.. سهير جودة تحتفي بتكريم فاروق فلوكس
هل تعرضت الملاحة الجوية الأمريكية لهجوم سيبراني؟.. خبير سلامة جوية يكشف سيناريوهات توقف المطارات
نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح عبد العاطي يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ سكان غزة وإدخال المساعدات والبيوت المؤقتة

غزة
غزة
محمد البدوي

طالب الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، بتكثيف التحركات الدولية للضغط من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى الفلسطينيين، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار معاناة المدنيين.

خطوات عملية على أرض الواقع

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة تتزامن مع صدور بيان عن 18 دولة عربية بشأن العدوان الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، وهو ما يعكس اتساع نطاق المواقف الرافضة لاستهداف المنشآت الطبية والمدنيين، وضرورة ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ممارسة ضغوط دولية مكثفة على الولايات المتحدة ومجلس السلام، للقيام بمسؤولياتهما تجاه الأزمة، والعمل على ضمان وقف الحرب ومنع استمرار الانتهاكات التي تزيد من معاناة سكان القطاع.

تداعيات الظروف الجوية القاسية

وأضاف أن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات بالغة الصعوبة، خاصة مع تداعيات الظروف الجوية القاسية والمنخفضات الجوية الأخيرة، التي ضاعفت معاناة النازحين في ظل نقص مقومات الحماية والإيواء والاحتياجات الأساسية.

التداعيات الإنسانية الكارثية

وشدد على أن دعم صمود الفلسطينيين يتطلب السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية، والعمل على توفير البيوت المؤقتة ومواد الإيواء، إلى جانب تأمين الاحتياجات الضرورية للسكان، بما يضمن الحد من التداعيات الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع.

وأكد عبد العاطي أن التحرك الدولي لا ينبغي أن يقتصر على إصدار البيانات والإدانات، وإنما يجب أن يتجاوز ذلك إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حماية المدنيين، وتوفير المساعدات العاجلة، وإنهاء الحرب، وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الحياة في قطاع غزة.

التداعيات الإنسانية فلسطين الفلسطينيين المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

مؤيدون لجماعة الإخوان

إشادة أمريكية بقرار مصر.. مسعد بولس: تجميد أموال الإخوان يحرمهم من تنفيذ مخططاتهم

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدون الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة «نور-مبارك».. صور

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدان الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة نور-مبارك.. صور

دولة التلاوة

بالأسماء والصور.. المشاركون في حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة»

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

بالصور

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضراوات في الفرن.. وجبة شهية وسهلة بمكونات بسيطة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد