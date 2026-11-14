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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالأسماء والصور.. المشاركون في حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة»

دولة التلاوة
دولة التلاوة
محمد شحتة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف أسماء وصور المتسابقين المشاركين في اليوم الثاني من الموسم الثاني لبرنامج دولة التلاوة.

وجاءت أسماء المشاركين اليوم على النحو التالي:

- المتسابق: محمد عبد الرحمن الكومي - محافظة الغربية.

- المتسابق: يوسف الصواف - محافظة الفيوم.

- المتسابق: الحسن بركات - محافظة البحيرة.

- المتسابق: الحسين بركات - محافظة البحيرة.

- المتسابق: نصر السيد نصر - محافظة الدقهلية.

- المتسابق: بدر عبد الحكيم - محافظة المنيا.

- المتسابق: محمد رضا العشري - محافظة الدقهلية.

- المتسابق: عباس العيسوي - محافظة المنوفية.

 

الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة

وانطلقت مساء أمس، الجمعة، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، وسط اهتمام جماهيري واسع، في عودة جديدة للمسابقة التي تستهدف اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعاية أصحاب الأصوات المتميزة في ترتيل القرآن الكريم وتجويده، وإبراز عراقة المدرسة المصرية في التلاوة.

وشهدت الحلقة الافتتاحية انطلاقة جديدة للمنافسات بمشاركة نخبة من المواهب القرآنية من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار تعاون وزارة الأوقاف مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستكمال نجاح الموسم الأول وتقديم جيل جديد من القراء القادرين على حمل راية التلاوة المصرية.

كشفت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال افتتاح الحلقة الأولى، أن البرنامج شهد تقدم نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، نجح 32 منهم في الوصول إلى مرحلة المنافسات، بعد اجتياز مراحل الاختبارات والتصفيات.

وأوضحت أن المتسابقين يخوضون رحلة تنافسية تتضمن 6 مراحل، تختبر قدراتهم الصوتية ومدى إتقانهم لأحكام التجويد والترتيل، إلى جانب قدرتهم على تقديم أداء متميز أمام لجنة التحكيم والجمهور.

وأشارت إلى أن الحلقة الأولى شهدت مشاركة 8 متسابقين في فقرة القراءة الحرة، لإثبات جدارتهم بالاستمرار في المسابقة، على أن يغادر متسابقان المنافسة بنهاية الحلقة.

وشهدت الحلقة الأولى حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي أعرب عن سعادته بعودة البرنامج وانطلاق موسمه الثاني، مؤكدًا أن «دولة التلاوة» يعيد أجواء الجمال والصفاء وسهرات الأنس والفرح بكتاب الله.

وأشار إلى أن الموسم الجديد يحمل مواهب وطاقات إبداعية متجددة، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه المتسابقون، ومؤكدًا أهمية اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة ورعايتها، حتى تواصل مصر دورها الرائد في عالم التلاوة.

ويُعرض الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات CBC والحياة والناس.

ويستضيف الموسم الجديد عددًا من الشخصيات الدينية وكبار القراء، من بينهم الشيخ مشاري راشد العفاسي، الذي يشارك ضيفًا على لجنة التحكيم خلال بعض الحلقات، في إطار إثراء المنافسات والاستفادة من خبرات كبار المتخصصين في علوم القرآن وفنون التلاوة.

دولة التلاوة المشاركين في دولة التلاوة تلاوة القرآن القرآن الكريم وزارة الأوقاف

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