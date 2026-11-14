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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاقة تاريخية ومؤثرة.. الشيخ ياسين التهامي يشيد بالموسم الثاني من «دولة التلاوة»

ياسين التهامي
ياسين التهامي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الشيخ ياسين التهامي بانطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، الذي استهل أولى حلقاته مساء أمس الجمعة، وسط أجواء إيمانية وتفاعل كبير مع أصوات المتسابقين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ياسين التهامي 

وشهدت الحلقة الأولى من الموسم الثاني، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عددًا من المشاهد اللافتة، كان أبرزها اللقاء بين أصغر المتسابقين، الطفل عبد الرحمن محمد أبو فايد، البالغ من العمر 11 عامًا، والشيخ عوض الفردي، الذي يبلغ 91 عامًا، في مشهد عكس ارتباط مختلف الأجيال بكتاب الله.

كما خطف الشيخ عوض الفردي الأنظار بتلاوته المؤثرة، التي لاقت تفاعلًا واسعًا وأبكت أعضاء لجنة التحكيم والجمهور، تقديرًا لصوته وأدائه رغم تقدمه في العمر، وجرى اختياره ضيف شرف دائمًا في حلقات الموسم الثاني.

وشهدت الحلقة أيضًا إذاعة أول تسجيل رسمي من ختمة المصحف المرتل بصوت الفائزين بلقب الموسم الأول، القارئين بلال سيف ومحمد كامل، تمهيدًا لعرضها عبر قناة «مصر قرآن كريم».

وعلى مستوى المنافسة، تأهل عدد من المتسابقين بعد منافسات قوية وتقارب في الدرجات، إذ حصل السيد راشد وعبد الرحمن محمد أبو فايد وعبد الرحمن عبد اللاه على 274 درجة، بينما حصل إبراهيم الكحلاوي وعبد الرحمن فرج حافظ على 272 درجة.

وفي منافسة فاصلة بين نور الريس وأيمن علام، نجح نور الريس في حسم بطاقة التأهل الأخيرة لصالحه، ليغادر أيمن علام المسابقة بعد أداء لاقى الإشادة.

ويُعرض برنامج «دولة التلاوة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات CBC والحياة والناس، كما يُعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً عبر منصة WATCH IT.

ياسين التهامي نجوم دولة التلاوة دولة التلاوه

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