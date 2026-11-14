قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل سياسي: ضرب المستشفيات في غزة يستهدف فرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26
مشاري راشد يوجه انتقادات حادة لاستغلال أموال تبرعات غزة لتحقيق مصالح خاصة
وزير ثقافة لبنان: نتطلع إلى السلام بشدة.. ونعوّل على التضامن الدولي لحماية تراثنا الثقافي والتاريخي
مايك جونسون: تحديث مراقبة الحركة الجوية في أمريكا ضرورة.. ومعداتها تعود إلى الثمانينيات
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026
بعد اتهامها له.. تصالح الفنان إيهاب توفيق مع شابين صدمهما بسيارته في القاهرة
وزير النقل الأمريكي: أنظمة المراقبة الجوية تستخدم أجهزة قديمة عمرها عقود
ستيف هارفي يكشف تفاصيل رغبة نجله في اعتناق الإسلام.. لماذا اختار له اسم «علي» منذ ولادته؟
اتهام الفنان إيهاب توفيق بصدم شابين على كورنيش النيل.. والأمن يحقق
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الإثنين إلى الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء التشيك يرحب بدور بولندا في مفاوضات السلام الأوكرانية

التشيك
التشيك
أ ش أ


رحب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، اليوم السبت، بالاتفاق المتعلق بالتمثيل الأوروبي في مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا، مشيراً إلى أن مشاركة بولندا تضمن حصول دول مجموعة فيشيجراد الأربع على صوت ممثل على طاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يضم الوفد الأوروبي كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة، إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ووصف بابيش هذه التشكيلة بالمتوازنة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتفق أوروبا مع الولايات المتحدة على صياغة استراتيجية تفاوضية مشتركة.. حسبما ذكر "راديو براغ الدولي".

وتعتبر مجموعة فيشيجراد، تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهم التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، وهم جميعا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وعلى الصعيد السياسي، رحب زعيم المعارضة فيت راكوشان (عن حزب "رؤساء البلديات والمستقلين") بالمشاركة البولندية.

رئيس الوزراء التشيكي التمثيل الأوروبي مفاوضات السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

لفتة أبوية.. محافظ الغربية يلتقي القارئ عبد الرحمن مهدي خلال احتفالية تخريج «المائة مجاز»

الطالب الضحية

حبس طالب 15 يوما لإشعال النار في زميله بعد خروجهما من مدرسة في الفيوم

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بالإسكندرية

بالصور

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد