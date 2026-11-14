رئيس وزراء التشيك يرحب بدور بولندا في مفاوضات السلام الأوكرانية



رحب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، اليوم السبت، بالاتفاق المتعلق بالتمثيل الأوروبي في مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا، مشيراً إلى أن مشاركة بولندا تضمن حصول دول مجموعة فيشيجراد الأربع على صوت ممثل على طاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يضم الوفد الأوروبي كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة، إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ووصف بابيش هذه التشكيلة بالمتوازنة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتفق أوروبا مع الولايات المتحدة على صياغة استراتيجية تفاوضية مشتركة.. حسبما ذكر "راديو براغ الدولي".

وتعتبر مجموعة فيشيجراد، تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهم التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا، وهم جميعا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وعلى الصعيد السياسي، رحب زعيم المعارضة فيت راكوشان (عن حزب "رؤساء البلديات والمستقلين") بالمشاركة البولندية.