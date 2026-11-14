موعد عودة عدي الدباغ إلى الزمالك بعد انتهاء مهمته الدولية مع فلسطين

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عودة الفلسطيني عدي الدباغ إلى القاهرة، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية، تمهيدًا لانتظامه في التدريبات الجماعية استعدادًا للمباريات المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عدي الدباغ من المنتظر وصوله إلى القاهرة يوم 20 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين في البطولة الودية المقامة بمدينة البصرة العراقية.

ويأمل الجهاز الفني في انتظام المهاجم الفلسطيني بالتدريبات قبل مواجهة الجونة، من أجل تجهيزه بدنيًا وفنيًا واستعادة الانسجام مع زملائه، خاصة أن الفريق يحتاج إلى توافر جميع عناصره الهجومية خلال المرحلة المقبلة.

وتمنح عودة الدباغ معتمد جمال خيارًا إضافيًا في مركز رأس الحربة، في ظل سعي الجهاز الفني لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين قبل استكمال مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على اللقب.