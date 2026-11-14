الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الجونة.. موقف محمد إبراهيم وثلاثي الفريق

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، ضربة جديدة قبل مواجهة الجونة، في ظل استمرار غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات، وخضوعهم لبرامج علاجية وتأهيلية، استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وشهد الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استمرار غياب عدد من العناصر عن المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث خضع بعض اللاعبين لتدريبات تأهيلية وجلسات علاجية، وفقًا للبرنامج الطبي المحدد لكل منهم.

وخضع محمد إبراهيم، الظهير الأيمن للفريق، لجلسة علاجية على هامش المران، بسبب معاناته من إصابة في الركبة، فيما أدى الثلاثي حسام أشرف وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد الجفالي تدريبات تأهيلية منفصلة، تمهيدًا لاستعادة جاهزيتهم البدنية والفنية.

ويترقب معتمد جمال موقف اللاعبين المصابين خلال الأيام المقبلة، ومدى استجابتهم للبرامج العلاجية والتأهيلية، لحسم إمكانية الاستعانة بهم في المباراة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة أكبر عدد من عناصره قبل المواجهة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.