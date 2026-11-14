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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي إمام: حلمت بالهندسة والسفر للخليج مثل خالي قبل دخول الفن

ندوة رامي إمام
ندوة رامي إمام
سعيد فراج

تحدث المخرج رامي إمام عن بدايته الفنية، خلال ندوته ضمن فعاليات الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وكشف المخرج رامي إمام عن تفاصيل من مرحلة ما قبل دخوله عالم الفن، موضحًا أن العمل في المجال الفني لم يكن ضمن أحلامه الأولى، إذ كان يطمح إلى دراسة الهندسة والعمل بها، متأثرًا بخاله الذي كان يعمل مهندسًا في إحدى دول الخليج.

وخلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أوضح رامي إمام أن والدته لعبت دورًا محوريًا في تغيير اتجاه حياته، بعدما شجعته على خوض تجربة العمل في الفن، وكانت صاحبة التأثير الأكبر في دفعه نحو هذا المجال.

وأكد رامي إمام أن دعم والدته مثل نقطة تحول مهمة في حياته، حيث ساعده على اكتشاف موهبته والتفكير بجدية في خوض المجال الفني، ليبدأ مسيرة جديدة بعيدة عن الطموح الذي كان يخطط له في بداياته.

ندوة رامي إمام 

كشف المخرج رامي إمام، كواليس أول مشاركة له بالسينما بفيلم “النوم في العسل” مع والده الزعيم عادل إمام، خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وقال رامي إمام، خلال ندوته، إن أول مشاركة فنية له كانت كمخرج مسرحي على مسرح الهناجر، بعرض اسمه «جزيرة القرع»، مشيرا إلى أن والده شاهد العرض بالهناجر وانبهر به. 

وأضاف أن والده رشحه للمشاركة بفيلم “النوم في العسل”، مشيرا إلى أن والدته اشترت له ملابس التنس التي شارك بها في الفيلم، لافتا إلى أن أول مشهد له بالفيلم لم يستطع التحدث أمام الكاميرا. 

وأوضح رامي إمام أنه يخشى العمل مع والده لهيبته منه بالكواليس، وأيضا بعد عودته للمنزل. 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976. 

ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.

أحدث أعمال رامي إمام

يستعد المخرج رامي إمام للعودة إلى السينما من خلال فيلم «ميعاد عشا»، الذي يتولى إخراجه وإنتاجه، ويشارك في بطولته أحمد عبد الوهاب، هدى المفتي وعمرو عابد، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والجريمة والتشويق، حيث يجتمع عدد من الأصدقاء على مائدة عشاء، قبل أن تنقلب الأمسية إلى سلسلة من المفاجآت عقب وقوع جريمة، وسط أجواء من الغموض والشكوك.

ويأتي «ميعاد عشا» بعد آخر أعمال رامي إمام السينمائية «أبو نسب» مع محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، كما يستعد لمشروعات جديدة، من بينها مسلسل في موسم الأوف سيزون، فضلًا عن الاستعداد لتصوير «البحث عن فضيحة 2».

رامي إمام المخرج رامي إمام أعمال رامي إمام

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