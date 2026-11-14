ياسر قمر يفتح قلبه لـ «صدى البلد»: نعمل لاستعادة مكانة الكرة الطائرة المصرية عالميًا.. والناشئون والمنتخبات على رأس أولوياتنا | حوار

فتح المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، قلبه في حوار خاص لموقع «صدى البلد»، تحدث خلاله بصراحة عن أبرز الملفات التي يعمل عليها مجلس إدارة الاتحاد، وخطط تطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته لمستقبل المنتخبات الوطنية، إلى جانب الاهتمام بقطاعات الناشئين واكتشاف المواهب الجديدة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استعادة المكانة التي تستحقها الكرة الطائرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وتطرق رئيس الاتحاد إلى استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه اللعبة، وسبل الارتقاء بالمسابقات المحلية، ودعم الأندية واللاعبين، في الحوار التالي:

س: كيف تقيّم مسيرة الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز الملفات التي عملتم عليها؟

ج: نعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تطوير اللعبة على جميع المستويات، سواء المنتخبات الوطنية أو المسابقات المحلية أو قطاعات الناشئين، ونسعى إلى بناء منظومة قوية قادرة على تحقيق نتائج تليق باسم ومكانة الكرة الطائرة المصرية. نؤمن بأن تطوير اللعبة لا يعتمد على ملف واحد فقط، وإنما يحتاج إلى عمل متكامل يبدأ من القاعدة ويصل إلى المنتخبات الأولى، مع الاهتمام بالجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، ووضع مصلحة الكرة الطائرة المصرية في مقدمة أولوياتنا.

س: ما أبرز أولويات مجلس الإدارة في المرحلة المقبلة؟

ج: الاهتمام بالمنتخبات الوطنية وتوفير أفضل إعداد ممكن لها يأتي في مقدمة أولوياتنا، بالتوازي مع تطوير المسابقات واكتشاف المواهب الجديدة. نؤمن بأن صناعة الأبطال تبدأ من القاعدة، وأن الاستثمار في الناشئين هو الطريق الحقيقي لمستقبل اللعبة. كما نعمل على توفير بيئة مناسبة تساعد اللاعبين والأجهزة الفنية على تقديم أفضل ما لديهم، لأننا نطمح إلى بناء أجيال قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات باسم مصر.

س: هل تستهدفون استعادة مكانة الكرة الطائرة المصرية على الساحة العالمية؟

ج: بالتأكيد، هذا أحد أهم أهدافنا، فالكرة الطائرة المصرية تمتلك تاريخًا وإمكانات كبيرة، ولدينا طموحات تتناسب مع حجم اللعبة ومكانتها. نعمل على تطوير مستوى المنتخبات الوطنية ورفع كفاءة الإعداد الفني والبدني، حتى تكون فرقنا قادرة على المنافسة بقوة في البطولات القارية والدولية. ندرك أن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى وقت وعمل مستمر وتعاون بين جميع عناصر المنظومة، لكننا نمتلك الطموح والإصرار على تحقيق ذلك.

س: كيف تنظرون إلى ملف منتخبات الناشئين والشباب، ومدى تأثيره على مستقبل الكرة الطائرة المصرية؟

ج: قطاع الناشئين يمثل حجر الأساس في خطتنا لتطوير اللعبة، فلا يمكن بناء منتخب أول قوي دون وجود قاعدة واسعة من اللاعبين الموهوبين الذين يحصلون على الرعاية والتدريب المناسبين منذ الصغر. لذلك نولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، ونسعى إلى اكتشاف المواهب في مختلف الأندية والمحافظات، ومنحها الفرصة للتطور والوصول إلى المنتخبات الوطنية. هدفنا ألا يكون النجاح مرتبطًا بجيل واحد، وإنما نعمل على إعداد أجيال متعاقبة تستطيع الحفاظ على استمرارية الإنجازات.

س: ما خطتكم لتطوير المسابقات المحلية وزيادة قوة المنافسة بين الأندية؟

ج: المسابقات المحلية عنصر أساسي في تطوير مستوى اللاعبين، لأنها تمنحهم فرصة الاحتكاك المستمر واكتساب الخبرات، ولذلك نحرص على العمل من أجل تطوير منظومة البطولات وتحسين مستوى المنافسة. قوة المسابقة المحلية تنعكس بشكل مباشر على قوة المنتخبات الوطنية، وكلما ارتفع المستوى الفني للمنافسات، زادت فرص ظهور لاعبين قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

س: إلى أي مدى يمثل التعاون مع الأندية عنصرًا مهمًا في نجاح استراتيجية الاتحاد؟

ج: الأندية شريك أساسي في منظومة الكرة الطائرة المصرية، ولا يمكن تحقيق أي تطور حقيقي دون وجود تعاون وتنسيق مستمر معها. الاتحاد والأندية يعملون من أجل هدف واحد، وهو الارتقاء بمستوى اللعبة وتوفير أفضل الظروف للاعبين. نحرص على الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والتعامل مع الملفات التي تخص المسابقات واللاعبين والأجهزة الفنية بما يخدم المصلحة العامة.

س: ما أبرز التحديات التي تواجه الكرة الطائرة المصرية في الوقت الحالي؟

ج: أي منظومة رياضية تواجه تحديات، والنجاح الحقيقي يكون في القدرة على التعامل معها ووضع حلول مناسبة لها. نحن ننظر إلى التحديات باعتبارها فرصة لإعادة تقييم العمل وتطوير الأداء، ونسعى إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة بأفضل صورة ممكنة، مع التركيز على التخطيط طويل المدى وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة. طموحنا أن تكون هناك منظومة مستقرة وقادرة على تحقيق أهدافها.

س: هل هناك اهتمام بتطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في اللعبة؟

ج: بالتأكيد، تطوير اللعبة لا يقتصر على اللاعبين فقط، وإنما يشمل جميع عناصر المنظومة، بداية من المدربين والأجهزة الفنية وصولًا إلى الكوادر الإدارية والتنظيمية. كلما ارتفع مستوى العاملين في اللعبة، انعكس ذلك بصورة إيجابية على الأداء العام. لذلك نؤمن بأهمية التطوير المستمر والاستفادة من الخبرات المختلفة، بما يساعد على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الكرة الطائرة عالميًا.

س: ما الرسالة التي توجهها إلى جماهير الكرة الطائرة المصرية في ظل طموحات المرحلة المقبلة؟

ج: أطالب الجميع بمواصلة دعم اللعبة والوقوف خلف المنتخبات الوطنية واللاعبين، لأن الجماهير تمثل عنصرًا مهمًا في نجاح أي منظومة رياضية. نقدر ثقة الجماهير وطموحاتها، ونعلم أن الجميع ينتظر رؤية الكرة الطائرة المصرية في أفضل صورة. نعد ببذل أقصى جهد ممكن من أجل تطوير اللعبة والعمل على تحقيق نتائج تليق باسم مصر وتاريخها الرياضي.

س: ما طموحك الشخصي مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة؟

ج: طموحي أن نترك بصمة حقيقية في مسيرة الكرة الطائرة المصرية، وأن ننجح في بناء منظومة قوية ومستقرة يكون أساسها العمل الجماعي والتخطيط السليم. هدفنا ليس تحقيق نتائج مؤقتة، وإنما وضع أسس حقيقية تضمن استمرار التطور، وتمنح الأجيال القادمة فرصة أفضل لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.