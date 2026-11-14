عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة وتجاوزه إشارة مرورية بأحد الطرق بالإسكندرية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.







بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو “سارية التراخيص”، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 11 الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





