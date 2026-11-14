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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل صديقه وسرقة 1.2 مليون جنيه في أسيوط

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر

أحالت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل صديقه بقصد سرقته وإلقاء جثمانه بمنطقة جبلية بطريق أسيوط - البحر الأحمر.

وحددت اليوم الأول من دور شهر يناير للنطق بالحكم.

 صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الحميد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد حسن شلقامي، الرئيس بالمحكمة، وإيهاب أحمد دهيس، وعمرو عبد العزيز قرني، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

 وتعود وقائع القضية رقم 2117 لسنة 2025 جنايات أسيوط الجديدة، إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد بالعثور على جثة ملقاة عند الكيلو 47 بطريق أسيوط - البحر الأحمر.

بالانتقال والفحص، تبين أنها لشخص يدعى "محمد. ع. ح"، 28 عامًا، عامل، مقيم بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح. 

وعلى الفور، أمر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، في ذلك الوقت، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد مروان جمال، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها. 

وأسفرت خطة البحث عن أن وراء ارتكاب الجريمة "محمد. ش. أ"، 35 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، وهو صديق المجني عليه، حيث تمكن ضباط المباحث من ضبطه عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. 

وخلال تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها أحمد محمود، وكيل النيابة بمركز الفتح، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، قال فيها إنه تربطه بالمجني عليه علاقة تجارية، إذ اعتادا شراء قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة ثم إعادة بيعها واقتسام الأرباح مناصفة بينهما. 

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة اتصل بالمجني عليه وطلب منه تجهيز مبلغ مالي كبير، مدعيًا أنه اتفق مع أحد تجار الذخيرة على شراء كمية كبيرة من الذخيرة وإعادة بيعها لتحقيق أرباح، إلا أنه أكد خلال التحقيقات أن هذه القصة كانت مختلقة بالكامل، ولم يكن هناك أي تاجر أو صفقة من الأساس، وإنما اختلقها بغرض الاستيلاء على أموال المجني عليه. 

وأوضح أنه بعد ذلك تلقى اتصالًا من المجني عليه، الذي أخبره بأنه تمكن من تجهيز مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بينما أوهمه بأنه جهز 300 ألف جنيه، واتفقا على اللقاء فجرًا بعد كارتة طريق البحر الأحمر لإتمام الصفقة المزعومة.

وأشار المتهم إلى أنهما تحركا كل بسيارته الخاصة حتى وصلا إلى الكيلو 47 بطريق أسيوط - البحر الأحمر، ثم دخلا أحد المدقات الصحراوية، حيث طلب من المجني عليه ترك سيارته وإحضار المبلغ المالي والانتقال معه في سيارته ذات الدفع الرباعي، مدعيًا أنها مصممة للسير على الرمال والوصول إلى مكان التاجر.

 وأضاف أنه بعد السير لمسافة نحو أربعة كيلومترات داخل الصحراء، طلب من المجني عليه ترك هاتفه المحمول ومحفظته، ثم أخرج السلاح الناري الذي كان قد أخفاه خلف مقعد السيارة، وبعد نزولهما وجلوس المجني عليه على الأرض، أطلق ثلاث طلقات نارية لإقناعه بأنه يجرب السلاح. 

وتابع المتهم في اعترافاته أنه عقب ذلك وجه السلاح مباشرة إلى المجني عليه وأطلق رصاصة استقرت في عنقه، فأودت بحياته في الحال. 

وأكد أنه حاول حمل الجثمان ودفنه داخل المنطقة الصحراوية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فاستولى على مبلغ المليون و200 ألف جنيه، ثم استقل سيارته وغادر المكان تاركًا الجثمان. 

وذكر أنه تخلص بعد ذلك من هاتف المجني عليه ومحفظته بإلقائهما في إحدى الترع، ثم عاد إلى منزله، وفي اليوم التالي تلقى استدعاءً من مركز الشرطة، حيث تم القبض عليه، وأثناء التحقيقات اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة وكشف جميع ملابساتها.

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