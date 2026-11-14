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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بخط طنطا ـ بسيون

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
الغربية أحمد علي

شهد الطريق الزراعي بخط "طنطا ـ بسيون"بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة انفجار إطار كاوتشوك بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل 9 ركاب مصابين بكدمات وكسور وسحجات متنوعة إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

نقل المصابين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حادث انقلاب سيارة ميكروباص طنطا بسيون

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