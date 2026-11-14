القبض على 3 أشخاص يروجون المخدرات في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من مستقلى سيارة ملاكى لقيامهم بترويج المواد المخدرة بإحدى القرى بالغربية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ومرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتين الغربية ،كفر الشيخ) ، وضُبط بحوزتهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش كمية لمخدر الآيس - بندقية آلية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



