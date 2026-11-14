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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إتمام الصلح بين الضحايا والمجنى عليهم في واقعة استعراض القوة بالمرج

الواقعة
الواقعة
رامي المهدي


كشف أحمد سامي المليجي، محامي أحد الضحايا في واقعة مشاجرة المرج عن إتمام الصلح في الواقعة التي شهدت اتهامات باستعراض القوة وفرض السيطرة للمتهمين، وذلك في أعقاب تحقيقات نيابة المرج.


وأوضحسامي، أن الصلح تم بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات، مؤكدًا أن الاتفاق جرى بينهما، مع رد الاعتبار كاملًا للضحايا، بما يحفظ حقوق الأطراف ومكانتهم.


وأشار إلى أن إتمام الصلح جاء بعد اتضاح المواقف، مشددًا على أهمية التمسك بالحقوق واللجوء إلى القانون لحسم النزاعات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين في واقعة المشاجرة العنيفة التي شهدتها منطقة المرج بالقاهرة، بعدما تبادل عدد من الأشخاص الاعتداءات باستخدام العصي الخشبية، وتسببوا في تحطيم محتويات أحد المحال التجارية، وسط حالة من الفوضى وترويع المواطنين.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين عدد من الأشخاص، تطورت إلى مشاجرة وتبادل للاعتداءات باستخدام العصي الخشبية، قبل أن تمتد أعمال العنف إلى أحد المحال التجارية، حيث تعرضت محتوياته للتكسير والتحطيم.

المرج مشاجرة المرج اخبار الحوادث

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