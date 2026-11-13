التحقيق مع المتهمين في واقعة اقتحام محل تجاري في المرج.. تفاصيل المشاجرة

تباشر نيابة المرج التحقيق، في واقعة اقتحام محل تجاري بعدما تبادل عدد من الأشخاص الاعتداءات باستخدام العصي الخشبية، وتسببوا في تحطيم محتويات المحل.

وقال المحامي أحمد سامي المليجي، أنه تم عرض المتهمين على نيابة المرج المنعقدة في محكمة مصر الجديدة، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات في تلك الواقعة.

وجاءت اسماء المتهمين كالأتي: علي. ا، هاني ج، علاء ج، عمرو ج. وجاء أسماء المجني عليهم أصحاب المحل، محمد م.، عبدالرحمن م، يوسف م، عبدالله م.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين في واقعة المشاجرة العنيفة التي شهدتها منطقة المرج بالقاهرة، بعدما تبادل عدد من الأشخاص الاعتداءات باستخدام العصي الخشبية، وتسببوا في تحطيم محتويات أحد المحال التجارية، وسط حالة من الفوضى وترويع المواطنين.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين عدد من الأشخاص، تطورت إلى مشاجرة وتبادل للاعتداءات باستخدام العصي الخشبية، قبل أن تمتد أعمال العنف إلى أحد المحال التجارية، حيث تعرضت محتوياته للتكسير والتحطيم.

وعقب رصد الواقعة وفحص ملابساتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف المشاجرة وضبط المتهمين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لكشف أسباب الواقعة وملابساتها.