مصطفى شوبير يستهدف الشباك النظيفة للمرة الثامنة مع منتخب مصر أمام مالاوي

يسعى مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواصلة تألقه مع الفراعنة، والحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثامنة، خلال مواجهة مالاوي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يطمح شوبير إلى الخروج بشباك نظيفة، ومواصلة تقديم عروض قوية بقميص المنتخب الوطني.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المالاوي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل المنتخب الوطني المواجهة بهدف تحقيق انتصار جديد، بعد النتائج التي حققها خلال أول جولتين من مشوار التصفيات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات بتحقيق فوز كبير على حساب منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة مالاوي.

