ضحيت بالكثير.. لاعب بيراميدز يرد على اتهامه برفض تمثيل فلسطين

نشر حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين ونادي بيراميدز بيان رسمي للرد على اتهامه برفض الامتثال لتمثيل الفدائي

وجاء البيان كالتالي:"

بسم الله الرحمن الرحيم

شرف كبير لي، وحلم لطالما سعيت إلى تحقيقه، أن أمثل منتخبنا وأرفع اسم وطننا عاليًا، وأن أحمل علمه على صدري بكل فخر واعتزاز.

ويعلم الجميع أنني في وقت مضى ضحيت بالكثير من أجل تمثيل المنتخب، وكان ذلك بكامل إرادتي، وانطلاقًا من حبي وانتمائي لبلدي ووطني الحبيب. فكيف لي اليوم أن أتخلف عن تمثيله لأسباب غير مقنعة، كما يحاول البعض تصوير الأمر؟

إن اعتذاري عن الالتحاق بهذا المعسكر لم يكن لأسباب واهية أو غير مقنعة، فالجميع يعلم حقيقة موقفي وأسبابه، وهي أسباب واضحة وصريحة ووجيهة، تتعلق بمبادئ وكرامة لا يمكن المساومة عليها أو المساس بها.

فهذه مبادئ نعتز بها كشعب فلسطيني، وشعب لا يقبل الانتقاص من كرامته أو المساس بقيمته. أما فلسطين، فحبي لها ليس موضع مزايدة من أحد، ولن يكون يومًا كذلك.

كل الحب والاحترام والتقدير لكم جميعًا، ولكنني أرفض أي محاولة لتشويه صورتي أو تحريف حقيقة موقفي. وكان لزامًا علي أن أوضح ذلك، حتى لا تختلط الأمور أو تُفهم مواقفي على غير حقيقتها.

والله من وراء القصد.

وللحديث بقية."