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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين في مشاجرة المرج.. اعتداء بالعصي الخشبية وتحطيم محتويات محل تجاري

مشاجرة المرج
مشاجرة المرج
رامي المهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين في واقعة المشاجرة العنيفة التي شهدتها منطقة المرج بالقاهرة، بعدما تبادل عدد من الأشخاص الاعتداءات باستخدام العصي الخشبية، وتسببوا في تحطيم محتويات أحد المحال التجارية، وسط حالة من الفوضى وترويع المواطنين.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين عدد من الأشخاص، تطورت إلى مشاجرة وتبادل للاعتداءات باستخدام العصي الخشبية، قبل أن تمتد أعمال العنف إلى أحد المحال التجارية، حيث تعرضت محتوياته للتكسير والتحطيم.

وعقب رصد الواقعة وفحص ملابساتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف المشاجرة وضبط المتهمين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لكشف أسباب الواقعة وملابساتها.

مشاجرة المرج القاهرة الأجهزة الأمنية

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