جنايات مستأنف المنيا تؤيد إعدام قاتلة الطفلة لارين بأبو قرقاص

أيدت جنايات مستأنف المنيا، اليوم السبت، حكم الإعدام المتهمة بقتل الطفلة “لارين. م. ف” بإحدى قرى مركز أبو قرقاص، بعد أخذ الرأي الشرعي في معاقبتها بالإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزينى، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، حيث قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد حكم الإعدام شنقاً بحق المتهمة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية عن درجتى التقاضى.

تعود أحداث القضية إلى 18 مايو الماضي، عندما خرجت الطفلة “لارين. م. ف”، البالغة من العمر 6 سنوات، من الحضانة في طريقها إلى منزلها، قبل أن تختفي في ظروف غامضة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وبعد ساعات من البحث، عُثر على جثمان الطفلة داخل جوال ملقى بجوار أحد المصارف المائية بالقرية.

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم تتبع خط سير الطفلة منذ خروجها من الحضانة، لتقود التحريات إلى الاشتباه في سيدة من أبناء القرية سبق لها العمل بإحدى الحضانات.

بتقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، التي اعترفت خلال التحقيقات بأنها استدرجت الطفلة وقتلتها انتقامًا من والدتها بسبب خلاف قديم، بعدما اتهمتها الأخيرة بسرقة هاتف محمول، الأمر الذي تسبب - بحسب اعترافاتها - في تشويه سمعتها وفصلها من عملها بالحضانة، فقررت الانتقام بارتكاب الجريمة.

