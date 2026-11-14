قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية
ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات مستأنف المنيا تؤيد إعدام قاتلة الطفلة لارين بأبو قرقاص

الحكم على المتهم
الحكم على المتهم
ايمن رياض

أيدت جنايات مستأنف المنيا، اليوم السبت، حكم الإعدام المتهمة بقتل الطفلة “لارين. م. ف” بإحدى قرى مركز أبو قرقاص، بعد أخذ الرأي الشرعي في معاقبتها بالإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزينى، وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، حيث قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه، وتأييد حكم الإعدام شنقاً بحق المتهمة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية عن درجتى التقاضى.

تعود أحداث القضية إلى 18 مايو الماضي، عندما خرجت الطفلة “لارين. م. ف”، البالغة من العمر 6 سنوات، من الحضانة في طريقها إلى منزلها، قبل أن تختفي في ظروف غامضة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وبعد ساعات من البحث، عُثر على جثمان الطفلة داخل جوال ملقى بجوار أحد المصارف المائية بالقرية.

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم تتبع خط سير الطفلة منذ خروجها من الحضانة، لتقود التحريات إلى الاشتباه في سيدة من أبناء القرية سبق لها العمل بإحدى الحضانات.

بتقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، التي اعترفت خلال التحقيقات بأنها استدرجت الطفلة وقتلتها انتقامًا من والدتها بسبب خلاف قديم، بعدما اتهمتها الأخيرة بسرقة هاتف محمول، الأمر الذي تسبب - بحسب اعترافاتها - في تشويه سمعتها وفصلها من عملها بالحضانة، فقررت الانتقام بارتكاب الجريمة.
 

المنيا جنايات المتهمه المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

نزاع جاجوار لاند روفر

إجبار جاجوار لاند روفر على إتلاف وثائق في نزاع قضائي مع BYD

فولكس فاجن الكهربائية

أرباح فولكس فاجن من البنزين تتفوق على السيارات الكهربائية في أوروبا

مرسيدس

السيارات الألمانية في ورطة.. مرسيدس تدرس إغلاق مصانعها وتسريح الموظفين

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد