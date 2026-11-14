المنيا تطلق برنامج بناء قدرات العاملين بالمحليات والمديريات لتحسين الأداء

اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات برنامج بناء القدرات للعاملين بالوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة لها، غدا الأحد 15 نوفمبر 2026، وذلك ضمن أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والتنفيذية، ورفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية، وتطوير آليات العمل بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية بمحافظات الصعيد، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ الخطط التنموية، من خلال تنمية مهارات العاملين، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم آليات التخطيط والمتابعة والتقييم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ومن المقرر أن تتناول فعاليات البرنامج عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير المهارات الإدارية والتنفيذية للعاملين، ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية والمديريات، وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على أرض المحافظة.