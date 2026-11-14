محافظ المنيا يعلن اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ13 قرية

اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ13 قرية بمركز المنيا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفقًا للقرار المنشور بالوقائع المصرية، العدد 251 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2026، وذلك عقب موافقة اللجنة الدائمة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، واستيعاب التوسعات السكانية وفق رؤية تخطيطية تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ أن القرى التي شملها القرار هي: صفط الخمار الغربية، وطوخ الخيل، والأمل 8، وبهـدال، وصفط الخمار الشرقية، وإدمو، وههيا، والكمال 7، وبني حسن الأشراف، ودمشاو هاشم، وبني قمجر، وصفط الخمار الأصلية، ومنشأة الدهب القبلية.

وأشار كدواني إلى أن اعتماد وتحديث المخططات الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة لتحديد نطاقات التنمية والتوسعات العمرانية المستقبلية، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والارتفاعات المقررة، بما يسهم في الحد من النمو العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني المنضبط وتوفير احتياجات المواطنين من السكن والخدمات.