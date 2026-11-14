سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بخلية أكتوبر الإرهابية.. بعد قليل

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، للشهود في محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية أكتوبر الإرهابية»، في القضية رقم 6246 لسنة 2026 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 8827 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 5 متهمين بخلية أكتوبر الإرهابية

وبحسب ما ورد في تحقيقات النيابة العامة، يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، قالت التحقيقات إن الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

تحقيقات النيابة العامة

كما نسبت التحقيقات إليهم اتهامات تتعلق بالسعي إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.