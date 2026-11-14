المصريون يتعلمون.. محافظ المنيا يعلن نجاح 295 دارسًا في دورة يوليو 2026 لمحو الأمية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نجاح 295 دارسًا في اجتياز اختبارات دورة يوليو 2026 لمحو الأمية وتعليم الكبار، والتي نُفذت خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر 2026، ضمن مشروع «المصريون يتعلمون»، المنفذ وفقًا لبروتوكول التعاون المشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، في إطار جهود المحافظة لنشر ثقافة التعلم وإتاحة فرص التعليم أمام المواطنين بمختلف المراكز والقرى.

وأكد المحافظ أن ملف محو الأمية وتعليم الكبار يحظى باهتمام كبير من المحافظة، باعتباره أحد محاور بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى استمرار تقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المشروع، وتوفير البيئة المناسبة للدارسين، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، اتساقًا مع أهداف التنمية.

من جانبه، أوضح مندى عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن إجمالي عدد المسجلين بالدورة بلغ 350 دارسًا وراغبًا في الحصول على شهادة محو الأمية، نجح منهم 295 دارسًا في اجتياز الاختبارات النهائية، بنسبة نجاح بلغت نحو 84.3%، لافتًا إلى استمرار المديرية في أداء دورها الإشرافي والرقابي ومتابعة تنفيذ أنشطة مشروع «المصريون يتعلمون» لتحقيق المستهدف منه.