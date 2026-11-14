العلاج بالعمل .. المتعافون من الإدمان يحصدون الزيتون في مركز العزيمة بمطروح

شارك المتعافون من الإدمان بمركز العزيمة بمطروح، التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في حصاد محصول الزيتون الذي زرعوه بأيديهم، لتتحول مشاركتهم من مجرد نشاط زراعي إلى رسالة أمل تؤكد أن العمل والإنتاج هما أقوى سلاح لمواجهة الانتكاسة، وإعادة دمج المتعافي في المجتمع كعضو فاعل ومنتج قادر على بناء مستقبل أفضل.

ويأتي ذلك بعدما نجح المتعافون في تحويل مساحة الأرض الملحقة بالمركز إلى مزرعة، وزراعة أشجار الزيتون، وحصاد محصولها الذي يُعد من أهم المحاصيل الرئيسية بالمحافظة، ثم عصره على البارد للحصول على أجود أنواع الزيت.

وتُعد زراعة أشجار الزيتون بمركز العزيمة بمطروح رمزًا للسلام والصمود والنصر، كما تُعد من القيم الأساسية للتعافي والحياة الآمنة للمتعافين بعد التوقف عن تعاطي المخدرات، وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى كأفراد منتجين، وذلك في ظل دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لبرامج التمكين الاقتصادي للمتعافين، وفي إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني ضمن برنامج العلاج بالعمل.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برامج التمكين الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية في خدمات ما بعد العلاج المجاني ، لأن التعافي الحقيقي لا يكتمل بالتوقف عن التعاطي فقط، بل بعودة المتعافي إنسانًا منتجًا، كما أن تدريب المتعافي على حرف مهنية يحميه من العودة إلى رفقاء السوء، ويعزز ثقته بنفسه ويمنحه هدفًا للحياة، لافتًا إلى حرص الصندوق على ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الحقيقية، حتى يتحول المتعافي من متلقٍ للخدمة إلى شريك فاعل في التنمية، ويصبح نموذجًا ملهمًا لغيره من المتعافين داخل المجتمع.

وأشار الدكتور عمرو عثمان إلى حرص الصندوق على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجاني وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج في نسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين، منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي، حيث يتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، ويتم تدريب ما يقرب من 13 ألف متعافٍ سنويًا، كما أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في جميع المراكز العلاجية التابعة له، ويُشارك المتعافون أيضًا في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.

ويعتمد البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان على الدمج بين مجموعة من البرامج التأهيلية، تتمثل في التأهيل النفسي، والعلاج المعرفي السلوكي، وبرنامج مهارات منع الانتكاسة، وكذلك التأهيل المهني «العلاج بالعمل» والتأهيل البدني «العلاج بالرياضة»، إلى جانب الأنشطة الترفيهية اليومية، فضلًا عن الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني وتعزيز الدمج المجتمعي للمتعافين.