إحالة تاجر حشيش بحوزته 135 فرشا وسلاحا ناريا وذخيرة للجنايات

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عاطل متهم بحيازة 135 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المرج للمحاكمة الجنائية.

135 فرش حشيش

كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام شخص اتخذ وكرا له للاتجار فى الحشيش المخدرة بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ للتحقق من صحة المعلومات، وتبين صحتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد حسام رضا والنقيب عاصم أشرف، معاونا مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 135 فرش حشيش، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول.

بمواجهته، أقرا بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.