قرّرت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.

فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحاله صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ومطالبته بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.