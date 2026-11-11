نائب رئيس الصين يلتقي جوتيريش على هامش قمة (كوب 31)

أكد نائب الرئيس الصيني هان تشنج، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة "أنطاليا" التركية، التزام بلاده بوضع أهداف واضحة وضمان تنفيذها بهدف توفير الاستقرار واليقين اللازمين للحوكمة العالمية للمناخ.

وأكد هان - في تصريحات خلال الاجتماع نقلتها قناة "تي آر تي" التركية اليوم الأربعاء - التزام الصين بوضع أهداف واضحة وضمان تنفيذها بهدف توفير الاستقرار واليقين اللازمين للحوكمة العالمية للمناخ.

ونقل هان تحيات الرئيس الصيني شي جين بينج الودية إلى جوتيريش، وأكد أن بكين تولي أهمية كبيرة لقضية تغير المناخ.. مشيرا إلى أن الصين تتطلع إلى أن يحقق الاجتماع ال31 تقدما جديدا، وأن يتم التوصل إلى توافقات جديدة تحت قيادة جوتيريش.

من جانبه، قال جوتيريش إن الصين كونها رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، قدمت إسهامات جوهرية في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم.

وبدأت أول أمس الإثنين أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية المطلة على ساحل البحر المتوسط، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، فيما تقود استراليا المفاوضات بموجب ترتيب استثنائي أنهى خلافا بشأن الدولة التي ستستضيف القمة.

وتعتبر الدولتان المؤتمر "مؤتمر التنفيذ" الذي يستهدف تحويل التعهدات المناخية السابقة إلى إجراءات عملية وملموسة، بعد سنوات من الوعود والإعلانات الطموحة.