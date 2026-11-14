حبس طالب 15 يوما لإشعال النار في زميله بعد خروجهما من مدرسة في الفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم حبس طالب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسكب البنزين على جسد زميله وإشعال النيران به عقب خروجهما من مدرسة مبارك كول بمنطقة كيمان فارس بمحافظة الفيوم في واقعة أسفرت عن إصابة الطالب بحروق خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



بلاغ للأجهزة الأمنية بالواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بإصابة طالب بالصف الأول الثانوي الفني بحروق خطيرة إثر تعرضه للاعتداء من زميله الذي سكب البنزين على جسده وأشعل النيران به عقب انتهاء اليوم الدراسي وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة وكشف ملابسات الواقعة وتبين أن الطالب مصطفى س من منطقة الشيخ حسن أقدم على سكب البنزين على جسد زميله مالك م وإشعال النيران به عقب خروجهما من المدرسة.



بائعة خضراوات تنقذ الطالب من النيران

وسارع عدد من الأهالي إلى التدخل لإنقاذ الطالب المصاب ومحاولة إخماد النيران المشتعلة بجسده فيما قامت بائعة خضراوات أمام المدرسة بدور بطولي بعدما استخدمت بطانية لإخماد النيران وإنقاذه من الحريق.



نقل المصاب وضبط الطالب المتهم

تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى الناس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالب المتهم واقتياده إلى قسم شرطة أول الفيوم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة وقررت حبس الطالب المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.