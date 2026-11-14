سموتريتش يدعو آيزنكوت للقاء نتنياهو: حان وقت الوحدة الوطنية في إسرائيل

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت، إلى قبول دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد لقاء بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف وتحمل المسئولية الوطنية.

وكتب سموتريتش، في منشور عبر منصة «إكس»، تعليقًا على دعوة نتنياهو لآيزنكوت: «آمل أن تلتقي يد رئيس الوزراء الممدودة بيد أخوية. غادي، لقد حان الوقت».

وأضاف أن حزب الصهيونية الدينية سيكون حاضرًا في الساحة السياسية، تمامًا كما هو في ساحة المعركة، باعتباره «رأس حربة للوحدة والمسئولية الوطنية».

واختتم سموتريتش رسالته قائلًا: «أيها الإخوة اليهود، حان وقت الوحدة».

وتأتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي في أعقاب دعوة نتنياهو لآيزنكوت لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل التحركات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، وما تشهده الساحة الإسرائيلية من مشاورات بشأن التحالفات والكتل البرلمانية.